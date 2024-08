FIRENZE – Frutta e verdura per un’abbronzatura sana e naturale in grado di difenderci dal caldo infernale. Quasi quattro italiani su dieci (39%) scelgono di arricchire la propria dieta con frutta e verdura di stagione che favoriscono l’abbronzatura contribuendo anche al benessere generale.

E’ quanto emerge da un’indagine Coldiretti Toscana e Ixè, con le alte temperature che incoraggiano le giornate in spiaggia alla ricerca di una pelle ambrata. Consumare cibi ricchi di Vitamina A stimola la produzione di melanina nell’epidermide, proteggendo dalle scottature e permettendo una tintarella sana e naturale, rispecchiando una crescente sensibilità verso l’uso di prodotti naturali in vari ambiti.

Per chi ama l’abbronzatura, carote, spinaci, lattughe e pesche sono indispensabili. Le carote, con 1200 microgrammi di Vitamina A per 100 grammi, sono un vero superfood per chi vuole prendere il sole, seguite da spinaci (500-600 microgrammi), albicocche (350-500 microgrammi), lattughe, melone giallo, sedano, peperoni, pomodori, pesche gialle e cocomeri. Oltre a promuovere l’abbronzatura, il consumo di frutta e verdura fresche aiuta a combattere il caldo estremo, fornendo vitamine, sali minerali e liquidi essenziali per mantenere il corpo efficiente e combattere i radicali liberi prodotti dall’esposizione solare.

La tendenza all’abbronzatura green è confermata anche dalla scelta di creme solari con ingredienti naturali, ritenute fondamentali dal 13% degli italiani e importanti da un altro 39%, sempre secondo l’indagine Coldiretti/Ixè. Negli ultimi anni, è cresciuta una linea di agri-cosmesi con sempre più aziende agricole che offrono creme di bellezza a base di olio extravergine d’oliva, vino, latte di capra, kiwi, patate viola, zucchine, veleno d’api, eucalipto, castagne e tanti altri prodotti naturali.

