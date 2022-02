FIRENZE – Dopo lo sciopero, il presidio dei lavoratori davanti alla sede a Firenze e l’incontro coi sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, l’azienda Fruttital (distribuzione di frutta e verdura) ha comunicato la volontà di affidare il servizio dell’appalto di preparazione e confezionamento a una nuova ditta che dovrà rispettare l’applicazione del contratto merci-logistica senza ricorrere a false cooperative o subappalti. Lo fanno sapere Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti che “la lotta e l’unità hanno portato risultati, continueremo a monitorare il rispetto delle norme e dei diritti di chi lavora”.

Fruttital si è impegnata anche a dare formale disdetta al vecchio soggetto, spiegano ancora i sindacati, che gestiva il servizio (contro cui lavoratori e sindacati protestavano per problematiche inerenti busta paga, stipendi, sicurezza e rapporti di lavoro), oltre che ad effettuare in surroga il pagamento delle mancanze stipendiali ai lavoratori, che in tutto sono circa 130 e che da domani riprenderanno l’attività.