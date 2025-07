Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Cambio storico ai vertici museali fiorentini: Andreina Contessa è stata nominata nuova direttrice della Galleria dell’Accademia di Firenze e dei Musei del Bargello.

L’annuncio ufficiale è arrivato nella serata del 16 luglio per voce del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che ha reso note tutte le nuove nomine per le direzioni dei musei di prima fascia, a seguito delle valutazioni della commissione di selezione.

Tra i cambi al vertice più rilevanti, anche la storica dell’arte Paola D’Agostino, già direttrice del Bargello, che passa ora alla guida dei Musei Reali di Torino.

Il profilo di Andreina Contessa

Esperta curatrice museale e storica dell’arte, Andreina Contessa vanta una carriera internazionale. Dal 1994 al 2009, ha insegnato storia dell’arte presso la Hebrew University di Gerusalemme e ha diretto il Nahon Museum of Italian Jewish Art. Nel 2017 è stata chiamata a dirigere il Museo Storico e Parco del Castello di Miramare a Trieste. Dal maggio 2020 ha assunto la guida della Direzione Regionale Musei Friuli Venezia Giulia, consolidando la sua reputazione nell’ambito della museologia e nella promozione della multimedialità e delle nuove tecnologie applicate ai musei. Figlia di una formazione internazionale, Contessa è riconosciuta anche per le sue competenze in catalogazione digitale e sostenibilità museale.

Un nuovo corso per Accademia e Bargello

La designazione di Andreina Contessa inaugura una stagione di rinnovamento sia per la Galleria dell’Accademia, celebre nel mondo per il David di Michelangelo, sia per il polo museale del Bargello, scrigno dell’arte rinascimentale italiana. La nuova direttrice avrà il compito di rafforzare la vocazione internazionale delle due istituzioni, valorizzando sia il patrimonio esistente sia le nuove sfide della gestione museale nel XXI secolo.