SIENA – Un incontro urgente per avere un aggiornamento rispetto allo stato di avanzamento dei lavori di manutenzione della galleria “Le Chiavi” sulla S.S. 2 Cassia.

E’ quanto richiesto ad Anas dalla Presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti attraverso una lettera in cui esprime grande preoccupazione. Un incontro richiesto anche a nome dei Sindaci dei Comuni di Radicofani, Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio e del Presidente dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia. L’incontro segue la comunicazione di Anas del 17 settembre circa l’aver “riscontrato delle difficoltà nelle lavorazioni, tali da richiedere la rimodulazione del progetto” e una conseguente “traslazione temporale”.

“Ho richiesto un incontro urgente – sottolinea la Presidente Agnese Carletti – tenuto conto delle difficoltà che il territorio del sud della provincia di Siena, ormai stremato, sta vivendo da troppo tempo e considerati gli effetti che questa chiusura stradale ha su cittadini, lavoratori e aziende. Siamo consapevoli di quanto gli investimenti di Anas sulle infrastrutture del nostro territorio siano importanti, ma al tempo stesso abbiamo bisogno di tempi certi che non possono ogni volta slittare”.

All’incontro la Provincia ha richiesto la presenza anche dei Sindaci interessati, delle associazioni di categoria dei trasportatori e dei tecnici della Provincia stessa per valutare interventi sulla viabilità alternativa ormai fortemente compromessa.