«Ho presentato alla Prima Commissione del Consiglio regionale della Toscana la proposta di legge per il riconoscimento dello Stato di Palestina», così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani ha annunciato la sua proposta di legge.

La proposta

«È un primo passo, importante e concreto – scrive -. Il percorso proseguirà con il confronto e il voto del Consiglio regionale e potrà poi aprire la strada all’avvio dell’iter parlamentare a livello nazionale. Un atto che nasce dal rispetto del diritto internazionale, dal valore della pace e dal riconoscimento dei diritti di un popolo. La Toscana, ancora una volta, sceglie di far sentire la propria voce su un tema che riguarda la dignità, la giustizia e il futuro della convivenza tra i popoli».

