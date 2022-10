PIOMBINO – “Era una riunione informale, una rassegna di opinioni perché poi il parere degli enti statali, attraverso la parola del loro rappresentante, sarà espresso il 21 ottobre.

Ho visto che in questo work in progress quello che ormai si afferma è che da parte degli enti statali non arriva nessun parere negativo, ma pareri con prescrizioni, è il consolidarsi di quella tendenza che abbiamo visto nell’ultima riunione del 7 di ottobre”.

A dirlo il presidente della Toscana e commissario straordinario Eugenio Giani, al termine della riunione degli enti statali chiamati a dare un parere unico sul progetto del rigassificatore di Piombino.