SIENA – Tutto pronto per il ritorno di Gianna Nannini a Siena, sua città natale. Sabato 17 luglio alle 21.30, la rocker senese si esibirà in concerto nella splendida cornice della Fortezza Medicea.

L’evento, organizzato dall’associazione Propositivo (Pro +) con il patrocinio del Comune di Siena nell’ambito di Vivi Fortezza 2021, vedrà la Nannini esibirsi in una dimensione intima e inedita, accompagnata solamente da un pianista. La data rientra nel tour “Piano forte e Gianna Nannini – La Differenza”, che sta toccando alcuni dei luoghi più suggestivi d’Italia. Per i possessori dei biglietti digitali o cartacei, i cancelli della Fortezza Medicea apriranno alle 18.30. Non occorreranno né Greenpass né tampone negativo, ma sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina nelle operazioni di ingresso e di uscita.

La differenza

L’ultimo album di Gianna Nannini, “La differenza” è uscito il 15 novembre 2019, proprio nei giorni del trentesimo anniversario della caduta del Muro di Berlino, alla quale Gianna Nannini era presente nel 1989: «Dopo la caduta di quel muro, purtroppo ne sono nati molti altri, mentali, e con queste canzoni vorrei abbatterli. Ognuno ha la sua differenza, questo è il bello» ha affermato la rocker, fresca vincitrice del Premio Tecno 2019, che ha sempre cantato di libertà e uguaglianza.