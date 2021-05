SIENA – Gianna Nannini ‘torna’ a casa. Sabato 17 luglio la rocker senese si esibirà per Vivifortezza2021 nel suggestivo spazio della Fortezza Medicea, nell’ambito del tour “Piano Forte e Gianna Nannini – La Differenza”.

Il tour, sei le tappe toscane



Piano e forte, dolcezza e energia, proprio come la Nannini, pronta a tornare in tour. In attesa del concerto-evento allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, che è stato posticipato al 28 maggio 2022 alla luce delle vigenti norme sui grandi eventi, la rocker senese torna questa estate ad abbracciare i suoi fan in una dimensione più intima e allo stesso tempo affascinante con un tour in tutta Italia che prenderà il via il 13 luglio da Gardone Riviera (Brescia) e si concluderà il 4 settembre a Pisa in Piazza dei Cavalieri. Sei le tappe toscane: oltre Siena e Pisa Nannini si esibirà il 4 agosto al Castello Pasquini di Castiglioncello (Livorno), il 5 agosto alla Fortezza di Mont’Alfonso a Castelnuovo Garfagnana (Lucca); il 7 agosto al Teatro delle Rocce a Gavorrano (Grosseto) e il 9 agosto a Villa Bertellia Forte dei Marmi (Lucca). I biglietti saranno in vendita nei prossimi giorni.