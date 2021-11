LASTRA A SIGNA – Da Rosa Balistreri a Caterina Bueno, da Rosa Parks a Nilde Jotti: donne operaie, militanti della parola e della canzone. Alle ”Donne guerriere” del nostro tempo rendono omaggio Ginevra Di Marco e Gaia Nanni, venerdì 3 dicembre (ore 21) al Teatro delle Arti di Lastra a Signa (Firenze).

Uno spettacolo intimo coinvolgente: dialoghi, monologhi e canzoni inedite e della tradizione popolare, da cui è ancora importante attingere per l’affermazione, oggi più che mai necessaria, di una cultura alternativa a quella dominante.

Le “Donne guerriere” di Ginevra Di Marco e Gaia Nanni sono combattenti che con le loro scelte e la loro stessa vita sono diventate pagine autentiche e indelebili della nostra memoria. Un racconto che lega “Noi” e “Loro” con tante parole e musiche dal vivo, dove poter ancora ballare e trovarsi vicini. Da un’idea di Francesco Magnelli, drammaturgia di Manuela Critelli e Gianfranco Pedullà, che cura anche la regia. Musiche originali e drammaturgia musicale di Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Andrea Salvadori.

Lo spettacolo è dedicato a tutte le donne che creano e ricreano simbolicamente la vita.

Spiega Gianfranco Pedullà: “Dopo le chiusure da tutti noi vissute, lo spettacolo vuole contribuire alla ripartenza della vita nuova rievocando storie di donne note e meno note: artiste dell’importanza di Rosa Balistreri e Caterina Bueno, ma anche l’operaia Luciana licenziata nel momento di attesa di un figlio, fino ad arrivare a frammenti, in qualche modo autobiografici, delle stesse artiste in scena, anche loro ‘donne guerriere’, cariche di ironia, vitalità, intensità: Ginevra di Marco (che canta e recita) e di Gaia Nanni (che recita e canta)”.

Si accede con Green Pass. Biglietti 13/11/8 euro, riduzioni per over 65, under 26, soci Coop, soci BCC, soci Biblioteca Comunale, soci Arci e Amici del Museo Caruso. Prevendite online su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita, compresa la Coop di Lastra a Signa. Info e prenotazioni tel. 055 8720058 – www.tparte.it – biglietteria@tparte.it.

La stagione 2021/2022 del Teatro delle Arti è organizzata con Comune di Lastra a Signa, Teatro Popolare d’Arte e Compagnia Simona Bucci, con il sostegno di Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Coop Unicoop Firenze, in collaborazione con Rat-Residenze Artistiche della Toscana, Arci e BCC.

Biglietti

Intero 13 euro

Ridotto 11 euro per over 65, soci Coop, soci BCC, soci Biblioteca Comunale e Amici del Museo Caruso, soci Arci

Ridotto 8 euro fino a 26 anni

Info e prenotazioni

Teatro delle Arti – viale Matteotti 5/8, Lastra a Signa (FI)

Tel. 055 8720058 – teatrodellearti.lastraasigna.fi@gmail.com

promozione@tparte.it – www.tparte.it