FIRENZE – Alberto Moravia, Elsa Morante, Pier Paolo Pasolini e Natalia Ginzburg: la scena culturale a Roma tra la fine della seconda guerra mondiale e la fine degli anni Settanta raccontata al Caffè di Piazza delle Murate a Firenze.

Mercoledì 1 dicembre alle 18 è in programma il secondo appuntamento della serie di incontri dal titolo “Andavamo tutti al Caffè di Piazza delle Murate” con Francesco Ricci, docente e scrittore, esperto di Letteratura italiana del Novecento. L’evento rientra nella programmazione di incontri a cura del Caffè Letterario Le Murate, media partner il portale della cultura toscana Toscanalibri.it.

L’incontro

Partendo dalla lettura di brani d’autore eseguita da Laura Cioni, attrice fiorentina, e avvalendosi della collaborazione di Michele Piattellini, critico d’arte, Ricci ripercorrerà alcuni aspetti dell’opera e della vita di Alberto Moravia, Elsa Morante, Pier Paolo Pasolini, Natalia Ginzburg, Cesare Garboli, Carlo Emilio Gadda, Giacomo Debenedetti, Carlo Levi, Umberto Saba, Laura Betti, Luchino Visconti, Giorgio Bassani, vale a dire di alcuni dei protagonisti principali di una grande stagione della cultura italiana, contrassegnata dall’impegno politico e dallo spirito di condivisione. Non a caso il titolo scelto per gli incontri “Andavamo tutti al Caffè di Piazza delle Murate” riecheggia un altro celebre Caffè Letterario, il Caffè Rosati di Piazza del Popolo, a Roma, abituale ritrovo di scrittori, pittori, cineasti. La conoscenza dei loro romanzi e racconti, poesie, diari, carteggi, interviste, sceneggiature e film, consente di ricostruire la storia italiana in alcuni suoi snodi fondamentali, quali furono la ricostruzione, lo sviluppo del mercato editoriale, l’esperienza del centro-sinistra, il cosiddetto miracolo economico, l’affermarsi della civiltà dei consumi, la contestazione giovanile, la sostituzione della “funzione” di intellettuale col “ruolo” di intellettuale.

Francesco Ricci è nato a Firenze nel 1965. Critico letterario e docente, ha pubblicato Il Nulla e la luce. Profili letterari di poeti italiani del Novecento (Siena 2002), Amori novecenteschi. Saggi su Cardarelli, Sbarbaro, Pavese, Bertolucci (Civitella in Val di Chiana 2011), Anime nude. Finzioni e interpretazioni intorno a 10 poeti del Novecento, scritto con lo psicologo Silvio Ciappi (Firenze 2011), Un inverno in versi (Siena 2013), Tre donne. Anna Achmatova, Antonia Pozzi, Alda Merini (Siena 2015), Pier Paolo, un figlio, un fratello (Siena 2016, Premio Rive Gauche di Firenze 2018), Laggiù nel profondo. Mondo letterario e mondo psicoanalitico in Lehane, McCarthy, Schnitzler, Serrano, Tobino, scritto con lo psicoanalista Andrea Marzi (Siena 2017), Elsa. Le prigioni delle donne (Siena 2019, Premio della Critica al Premio Nazionale Letterario di Grosseto 2020), Storie d’amicizia e di scrittura (Siena 2020).