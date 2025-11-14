Tempo lettura: < 1 minuto

COLLE DI VAL D’ELSA – Giordana Giordini è la nuova Presidente di Confindustria Toscana Sud. Aretina, 56 anni, è titolare insieme al fratello Alessandro della Giordini srl, azienda orafa di 40 dipendenti giunta alla terza generazione, che nel 2024 ha festeggiato il 60° anno di attività.

Giordini, che è attuale Presidente della Sezione Oreficeria Gioielleria di Confindustria Toscana Sud, Consigliere di Federorafi, della Camera di Commercio di Arezzo Siena e Censore della sede di Arezzo della Banca d’Italia, è stata eletta nel corso dell’Assemblea svoltasi al Teatro del Popolo di Colle Val d’Elsa insieme ai Vice Presidenti Esecutivi Marco Busini (Busini srl) Presidente della Delegazione di Siena di Confindustria Toscana Sud, Andrea Fratoni (Elettromar spa) Presidente della Delegazione di Grosseto e alle Vice Presidenti elettive Patrizia Bucciarelli (Siderurgica Fiorentina spa), Maria Cristina Squarcialupi (Unoaerre Industries spa) e Ilaria Tosti (Tosti srl). Completano la squadra di Presidenza Massimo Donnini (Visia Lab srl) Presidente Piccola Industria e Carlo Municchi (Concreta srl) Presidente del Gruppo Giovani. Si conclude così il rinnovo degli organi di Confindustria Toscana Sud.

