PORTO AZZURRO – Due uomini, un sessantenne toscano e un venticinquenne emiliano, sono stati denunciati dai carabinieri dopo una querela presentata da una donna dell’isola d’Elba.

Dietro promesse di “rito magico” finalizzato a riconquistare l’amore perduto si celava una truffa ben architettata.

Secondo le informazioni degli investigatori, i due avrebbero convinto la vittima di saper praticare un rituale capace di riallacciare i rapporti con l’ex compagno. Una volta guadagnata la fiducia della donna, i presunti maghi le avrebbero chiesto di inviare un video in cui apparisse senza vestiti, sostenendo che il filmato fosse “necessario per il rito di purificazione”.

A quel punto, i balordi avrebbero chiesto alla vittima un bonifico di circa 100 euro su un conto intestato agli stessi. Dopo aver ottenuto l’importo, sarebbero iniziati i ricatti: la minaccia di diffondere il video se la donna non avesse continuato a versare denaro. Le richieste si sarebbero fatte sempre più pressing, arrivando a chiedere 1.500 euro per “completare il rituale” ed evitare la pubblicazione del filmato.

Disperata e impaurita per possibili ritorsioni, la donna ha rivolto immediatamente la sua denuncia ai carabinieri di Porto Azzurro, che hanno avviato le indagini. Le verifiche, condotte dall’Arma su mandato della procura di Livorno, hanno fornito gravi elementi di colpevolezza a carico dei due soggetti, entrambi noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia.

Le indagini proseguono per verificare se altre persone siano rimaste coinvolte nel raggiro, che sfrutta la vulnerabilità emotiva di chi cerca conforto nel mondo dei cartomanti e dei presunti maghi.

