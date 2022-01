CASCINA – Parte oggi da Cascina (Pisa) la tournéé teatrale di Giorgio Panariello con lo spettacolo ‘La favola mia’ che sarà in replica anche domani prima di approdare al ‘Verdi’ di Pisa il 25 gennaio, mentre il 24 gennaio sarà ancora protagonista in Toscana a Colle Val d’Elsa (Siena).

“Dopo aver conquistato le platee di tutta Italia – spiega una nota della Leg (Live emotion group), che cura le date toscane del tour – accanto agli amici di sempre Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, il comico toscano si prepara infatti a tornare con ‘La favola mia’, un one man show unico in pieno stile Panariello.

Tante risate, un pizzico di irriverenza, attualità e grandi classici del suo repertorio: saranno questi gli ingredienti del nuovo spettacolo nel quale Giorgio racconta e si racconta ripercorrendo in una veste inedita e attuale gli ultimi 20 anni che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione”. I biglietti per lo spettacolo sono in vendite su www.ticketone.it. Già in calendario anche le altre date toscane del tour: 17 e 18 febbraio Grosseto, 19 febbraio Montecatini, 22 febbraio Lucca, 24 febbraio Livorno, 26 febbraio Chianciano terme (Siena), 22 e 23 marzo Prato.