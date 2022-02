ROMA – “Ennesima follia di Montanari. Dopo le sue dichiarazioni vergognose dei mesi scorsi, il rettore dell’Università per stranieri di Siena ha organizzato un seminario negazionista previsto domani in aula magna in vista del Giorno del ricordo del 10 febbraio sulle foibe. Ora basta”.

Il ministro dell’Istruzione Messa intervenga affinché questo vile tentativo di sfregio alla memoria delle vittime e delle loro famiglie non abbia luogo e, non ultimo, valuti l’opportunità di rimuovere Montanari stesso da un incarico accademico che evidentemente non merita”. Così il deputato della Lega Luca Toccalini, responsabile federale Giovani del partito sul seminario organizzato dall’Università per stranieri di Siena, alla vigilia della Giornata del ricordo: “Uso politico della memoria e revanscismo fascista: la genesi del Giorno del Ricordo”.

Giorno del ricordo, Montanari ci riprova. All’Università parla dell’uso politico della memoria