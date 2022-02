SIENA – “L’università non si schiera politicamente. L’università in generale, questa università in particolare. L’antifascismo non è una posizione politica. E’ una premessa costituzionale ed istituzionale, indispensabile e non negoziabile”.

Così il Rettore dell’Università per stranieri di Siena Tomaso Montanari ha aperto il suo intervento in occasione del seminario “Uso politico della memoria e revanscismo fascista: la genesi del Giorno del Ricordo”. “La nostra Università, così come tutte le altre università di una Repubblica fondata sull’antifascismo è una istituzione, è una comunità dichiaratamente antifascista. Non potrebbe essere altrimenti” ha aggiunto.