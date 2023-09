SIENA – Il Comune di Siena, tramite un decreto firmato dal Sindaco Nicoletta Fabio, ha nominato il nuovo Segretario Generale. Si tratta di Giulio Nardi, nato a Siena nel 1968, il quale vanta un esteso curriculum amministrativo. Il nuovo Segretario generale prenderà servizio nei prossimi giorni.

Laureato in Scienze Politiche presso l’Università di Siena, Nardi ha conseguito il Diploma di specializzazione in Economia e Diritto della Pubblica Amministrazione presso la Scuola di Specializzazione in Formazione di Funzionari e dirigenti Pubblici (Università di Siena). Ha conseguito l’idoneità a “Segretario Generale di fascia A” e quindi a svolgere la propria attività in comuni con popolazione superiore ai 65.000 abitanti, comuni capoluogo di provincia e province (ex art. 14, comma 2 del DPR n. 465/1997) a seguito di corso di specializzazione residenziale (Sefa) presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale. Nardi ha svolto l’attività di Segretario Generale dell’amministrazione provinciale di Siena e di numerose amministrazioni comunali tra le quali Sondrio, Cortona, San Quirico d’Orcia, Abbadia San Salvatore e Sinalunga.

Il nuovo Segretario Generale del Comune di Siena ha svolto, inoltre, numerose docenze per corsi di formazione e seminari in ambito amministrativo e collaborato a diverse pubblicazioni del settore. Vanta un’esperienza pluriennale nella gestione dei sistemi organizzativi, della contrattazione decentrata e delle risorse umane, nell’attività di controllo partecipate, nel supporto giuridico nei percorsi urbanistici, espropriativi, nell’implementazione di gestioni associate dei progetti strategici per l’individuazione di ambiti ottimali per la gestione di funzioni e servizi.