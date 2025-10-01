Tempo lettura: < 1 minuto

PISA – La squadra mobile di Pisa ha arrestato un cittadino senegalese di 25 anni, privo di permesso di soggiorno, con l’accusa di tentato omicidio ai danni di un giovane ucraino.

L’aggressione è avvenuta la notte del 17 settembre, quando un trentaduenne ucraino è stato derubato del portafoglio in zona aeroporto. Insieme alla madre, la vittima si è messa alla ricerca del ladro, riuscendo a individuarlo mentre si trovava sulle panchine del Parco Stampace. Alla richiesta di restituzione del portafoglio, il sospettato ha reagito picchiando il giovane, per poi darsi alla fuga.

Sul posto sono intervenute le Volanti della Questura di Pisa, che hanno allertato i sanitari del 118. Il trentaduenne è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso, dove le sue condizioni si sono rivelate gravissime: un’emorragia cerebrale lo ha portato in coma e al ricovero in terapia intensiva. La prognosi resta riservata.

Le indagini della Mobile hanno portato all’individuazione e all’arresto dell’aggressore il pomeriggio successivo, vicino alla stazione di Pisa, nonostante il ragazzo si fosse nel frattempo disfatto del cellulare e fosse riuscito a far perdere le sue tracce.