SIENA – I numeri la dicono lunga. Tra il 2021 e i primi cinque mesi del 2022, la Guardia di Finanza in provincia di Siena ha effettuato 231 interventi per operazioni fiscali, mettendo in evidenza un’evasione complessiva di 190 milioni.

Quasi 50 i soggetti completamente sconosciuti al fisco. In campo internazionale sono 7 le azioni messe in campo, che hanno portato alla scoperta dell’evasione di 79 milioni. Nell’ambito del contrasto agli illeciti in grado di inquinare i circuiti legali dell’economia e di alterare le condizioni di libera concorrenza dei mercati, sono state approfondite, tra l’altro, 93 segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio pervenute dal mondo bancario. L’azione a tutela dell’economia si è sviluppata con l’effettuazione 12 interventi che hanno portato alla denuncia di 111 soggetti per un riciclaggio accertato di oltre 120,7 milioni di euro, avanzate proposte di sequestro per oltre 333 milioni di euro ed effettuati sequestri per oltre 13,4 milioni di euro.

Le indagini svolte in materia di controllo della spesa pubblica hanno portato alla denuncia di 52 persone per abuso d’ufficio, che sono state segnalate alla Procura regionale della Corte dei Conti 119 soggetti, accertando nei loro confronti un danno erariale di oltre 4,4 milioni di euro. Sono stati controllati appalti per un valore di oltre 36,8 milioni di euro. Sono stati fatte 10 denunce per l’indebita percezione di fondi pubblici per la politica agricola comune per un importo pari a circa 1,24 milioni euro.

Infine i 129 controlli in materia di prestazioni sociali agevolate, hanno portato alla scoperta e denuncia di 107 soggetti illegittimi percettori del reddito di cittadinanza, pari all’83% di irregolari, con conseguente recupero delle somme indebitamente riscosse pari a oltre 813 mila euro.

Per quanto riguarda il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, sono state controllate 1969 persone e 1214 mezzi. Sono 59 gli interventi effettuati, che hanno permesso di verbalizzare 64 soggetti, di cui 3 denunciati, 61 segnalati al prefetto. A conclusione sono stati sequestrati 402 grammi di sostanze illecite.