FIRENZE – A Firenze test gratuiti per Hiv ed epatite C nei giorni tra il 22 novembre e l’ 1 dicembre, giornata mondiale contro l’Aids.

Saranno organizzati 15 appuntamenti e anche una postazione fissa, dal 25 al novembre, alle Piagge (all’interno del check point Croce Rossa Italiana), in cui sarà possibile effettuare lo screening rapido capillare di Hiv (ovvero Aids) e Hcv (epatite C). Il test è gratis e il risultato viene comunicato in 20 minuti. Se non è reattivo significa che non è avvenuto contatto con l’Hcv o l’Hiv nei tre mesi precedenti, se invece il test è reattivo deve essere eseguito un esame su campioni di sangue in laboratorio; a chi ne avrà necessità verrà fissato un appuntamento presso gli ambulatori di Malattie infettive degli ospedali per effettuare il test di conferma e parlare con medici specialisti.

Firenze aderisce alla rete delle città ‘Fast Track City’: il primo obiettivo Onu da centrale è che entro il 2030 il 95% delle persone con Hiv dovrà essere reso consapevole del proprio stato sierologico, garantendo al 95% l’accesso alle terapie antiretrovirali e puntando ad ottenere il 95% di soppressioni virologiche, stato che rende le persone che vivono con Hiv non infettive.

Assessore Funaro: «Lavorare sull’informazione e sulla prevenzione è fondamentale»

L’assessore al Welfare di Palazzo Vecchio Sara Funaro ha sottolineato che «lavorare sull’informazione e sulla prevenzione è fondamentale ed è importante farlo con tutte le fasce di età della popolazione».