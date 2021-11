GROSSETO – AdF fa il punto dopo due mesi dall’avvio della campagna dedicata ai clienti più sensibili che hanno attivato bolletta web e domiciliazione bancaria o postale, dimostrando attenzione alla tutela dell’ambiente – grazie alla riduzione dell’uso della carta – e fiducia nell’azienda.

34.500 le utenze che hanno maturato il diritto al bonus

Nella fase iniziale, l’operazione ha coinvolto oltre 32mila utenze – più della metà di tipo domestico residente – che avevano già attivi entrambi i servizi da oltre un anno e per cui è in corso di erogazione il bonus fedeltà di 5 euro in bolletta. Dopo due mesi dal lancio della campagna, il totale delle utenze che hanno maturato il diritto al bonus sale a oltre 34.500, aumentando ulteriormente il numero dei beneficiari che riceveranno automaticamente la somma di 5 euro una tantum nelle prossime settimane.

AdF sta riscontrando grande apprezzamento per l’iniziativa anche tra coloro che utilizzano solitamente canali più tradizionali nella gestione delle utenze: oltre 500 nuovi clienti hanno attivato entrambi i servizi negli ultimi due mesi, facendo registrare un incremento medio del circa 30% rispetto al periodo precedente all’attivazione del bonus fedeltà. Si conferma così la crescente fiducia nei confronti dell’azienda e una maggiore sensibilità verso iniziative di salvaguardia ambientale. Con questa attività, prosegue la campagna di promozione dei servizi digitali di AdF, sempre più innovativi e all’avanguardia, in linea con le attuali politiche green dell’azienda.