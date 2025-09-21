Tempo lettura: < 1 minuto

PISA – Un tragico gioco, una sfida in moto che si è conclusa in tragedia con la morte di due giovanissimi ragazzi.

Sarebbe questa l’ipotesi su cui sta indagando la Procura di Firenze sul terribile schianto che due notti fa ha portato alla morte i due ragazzi in quello che in un primo momento era apparso come un incidente stradale. I ragazzi si sono schiantati violentemente e frontalmente con la moto in un parcheggio nella periferia sud della città. Il primo, di 17 anni, è deceduto quasi subito nonostante gli sforzi dei soccorritori.

La notte scorsa anche il secondo motociclista che ha lottato tra la vita e la morte per due giorni si è spento nel reparto di rianimazione dell’ospedale Cisanello. I genitori del giovane, che non aveva ancora compiuto 17 anni, hanno dato il consenso all’espianto degli organi. Un ultimo atto d’amore in una tragedia che ha lasciato una città senza parole.

L’inchiesta è affidata alla procura di Firenze che sta cercando sui social eventuali video dell’incidente. Inoltre, si cercano informazioni dall’unica telecamera della zona, che però appartiene a una ditta in fallimento e dunque si teme possa non funzionare. I telefoni dei due ragazzi sono stati posti sotto sequestro dalle forze dell’ordine.