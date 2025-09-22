Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – La Toscana si prepara a una giornata di maltempo lunedì 22 settembre.

Una perturbazione in transito sulla regione porterà precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con fenomeni localmente forti.

Le piogge, che potrebbero risultare intense, saranno accompagnate da possibili raffiche di vento e grandinate locali. Già dalle prime ore del mattino i temporali interesseranno la Toscana nord-occidentale, in particolare la Lunigiana, la Garfagnana, la valle del Serchio e la costa centrale dalla Versilia fino alla costa degli Etruschi, includendo anche l’arcipelago a nord dell’isola d’Elba. Nel corso del pomeriggio, le precipitazioni si estenderanno al resto del territorio regionale.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha dunque diffuso un avviso di criticità gialla per rischio idrogeologico e idraulico relativo al reticolo minore, oltre che per temporali forti. L’allerta sarà in vigore dalle 7 del mattino fino a mezzanotte sulla Toscana nord occidentale, mentre sul resto della regione partirà dalle 12 per durare fino a fine giornata.