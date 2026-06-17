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VIAREGGIO – Una mattinata all’insegna della prevenzione e dell’educazione al mare: la spiaggia del Bagno Flora ha ospitato il Water Safety Day.

La manifestazione promossa dalla Fondazione Principessa Charlène di Monaco, presente all’evento, dedicata alla sicurezza in acqua, alla prevenzione degli annegamenti e alla diffusione delle tecniche di primo soccorso. L’iniziativa ha trasformato l’arenile in un grande laboratorio a cielo aperto, con una partecipazione molto ampia da parte delle scuole estive e delle associazioni locali.

I veri protagonisti sono stati i bambini dei centri estivi comunali e delle realtà associative del territorio, coinvolti in esercitazioni pratiche, dimostrazioni e momenti formativi. Le attività sono state condotte da istruttori specializzati, bagnini di salvataggio, Guardia Costiera, Croce Rossa Italiana e dalla Scuola Italiana Cani Salvataggio, che hanno guidato i giovani partecipanti nell’apprendimento di comportamenti corretti per la sicurezza in acqua, attraverso il gioco e lo sport.

All’iniziativa ha preso parte anche la principessa Charlène di Monaco, accolta dalla sindaca di Viareggio Sara Grilli e dall’entusiasmo dei presenti. La Principessa ha seguito le attività, incontrato i partecipanti e sottolineato il ruolo dello sport come strumento di educazione, responsabilità e tutela dell’ambiente marino.

Il sindaco Grilli

«È stata una mattinata straordinaria — ha dichiarato la sindaca Sara Grilli — che ha portato a Viareggio un messaggio importante: la sicurezza in mare si insegna fin da piccoli e rappresenta un patrimonio di conoscenze che può salvare vite umane. Ringrazio la Fondazione Principessa Charlène di Monaco per aver scelto la nostra città, tutte le associazioni coinvolte, la Guardia Costiera, la Croce Rossa, la SICS, i bagnini e i volontari che hanno reso possibile questa iniziativa. Viareggio è una città di mare e ha il dovere di promuovere una cultura della prevenzione e della sicurezza che parta proprio dalle nuove generazioni».

L’evento rientra nel programma internazionale della Fondazione Principessa Charlène e accompagna, tra gli appuntamenti previsti nei prossimi giorni, la traversata in waterbike “Together Crossing for the Pelagos”, promossa per sensibilizzare sulla tutela del Santuario Pelagos e sulla preservazione dell’ecosistema marino del Mediterraneo.

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