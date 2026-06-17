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FIRENZE – La Toscana si prepara a una nuova fase di caldo intenso, con temperature in aumento soprattutto nelle zone interne.

Secondo le previsioni del Consorzio Lamma, nei prossimi giorni i termometri saliranno ancora, con Firenze candidata a registrare i valori più elevati.

Già mercoledì la città aveva toccato i 36°C; da giovedì è atteso un ulteriore aumento di circa un grado, portando le massime a 37–38°C e le minime intorno a 19–20°C. La tendenza proseguirà nel fine settimana: sabato sono previste punte di 38°C, mentre domenica — primo giorno d’estate — si potrebbero raggiungere i 39°C. Le notti si faranno più calde, con minime vicino ai 21°C che segnalano le prime “notti tropicali” della stagione.

L’umidità, tuttavia, dovrebbe restare relativamente bassa (sotto il 30%), riducendo l’effetto di disagio legato al caldo percepito. Diversa la situazione lungo la costa: Massa, Versilia, Livorno e la costa grossetana registreranno valori più contenuti, con massime attorno ai 31–32°C e umidità più elevata.

Nelle principali città toscane le condizioni varieranno poco: Prato avrà temperature simili a Firenze, Pistoia sarà circa un grado più fresca e Lucca due gradi in meno. Siena dovrebbe attestarsi sui 36–37°C; Pisa e Arezzo intorno ai 36°C; Grosseto potenzialmente fino a 38°C.

Il picco dell’ondata di calore potrebbe verificarsi all’inizio della prossima settimana: per martedì 23 giugno a Firenze è prevista la possibilità di raggiungere i 40°C, il valore più alto del mese. In seguito è atteso un lieve calo termico dovuto all’arrivo di una perturbazione da ovest, che porterà con sé temporali brevi e locali ma non dovrebbe interrompere in modo significativo la fase di caldo.

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