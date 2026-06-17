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MONTELUPO FIORENTINO – Un pianetino della fascia principale tra Marte e Giove è stato intitolato al tennista italiano Jannik Sinner.

La denominazione ufficiale, “(120097) Janniksinner”, risale al 15 giugno e compare all’interno del Working Group Small Bodies Nomenclature (WGSBN) dell’Unione Astronomica Internazionale, nel bollettino WGSBN V006_009.

L’iniziativa è nata dal gruppo di astrofili e ricercatori di Montelupo Fiorentino, guidato da Fabrizio Bernardi — scopritore, tra l’altro, dell’asteroide 99942 Apophis — e dall’astronoma Maura Tombelli, direttrice dell’Osservatorio di Montelupo Fiorentino. Il corpo celeste, scoperto il 10 marzo 2003 all’Osservatorio di Campo Imperatore in Abruzzo da un team toscano, orbita nella fascia principale del sistema solare.

La spiegazione

«Abbiamo voluto dedicare questo asteroide a Jannik Sinner non solo per i suoi straordinari successi sportivi, che stanno portando l’Italia ai vertici del tennis mondiale, ma anche per i valori di resilienza, correttezza e assoluta dedizione che esprime dentro e fuori dal campo — spiegano Bernardi e Tombelli —. Come un corpo celeste luminoso, Sinner rappresenta un punto di riferimento per le nuove generazioni. Da oggi, la sua grandezza è scritta anche tra le stelle».

Soddisfazione anche a livello locale: il sindaco di Montelupo Fiorentino, Simone Londi, ha celebrato la notizia sui social, sottolineando che «il nome di Sinner nello spazio porta anche la firma di Montelupo Fiorentino». Londi ha ricordato come la dedica sia il risultato del lavoro quotidiano di ricercatori e appassionati, citando in particolare il contributo di Maura Tombelli.

Con questa intitolazione, Montelupo si aggiunge alla lunga lista di centri italiani che hanno dato il proprio contributo alla ricerca astronomica e alla diffusione della cultura scientifica, portando il nome del territorio — e ora quello di un campione sportivo — lontano, fino alle stelle.

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