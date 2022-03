FIRENZE – S’intitola “Ma che film la vita”, come l’album live uscito trent’anni addietro, il tour teatrale che riporta i Nomadi a Firenze, giovedì 31 marzo al Tuscany Hall di Lungarno Aldo Moro.

Un tour dal nome fortemente significativo per ciò che abbiamo vissuto in questi ultimi due anni, quando la realtà ha brillantemente superato ogni finzione cinematografica, la vita è proprio un film, una perenne sorpresa che ci rimette in gioco ogni istante.

I Nomadi ripartono ricordando un periodo spartiacque nella loro “storia infinita” e unica, riprendono simbolicamente queste radici che danno la forza per andare avanti con nuova linfa e vigore, perché la musica non si ferma. Nelle due ore e mezza di live scorrono le note di circa trenta brani, ben rappresentativi dei sessanta anni di carriera della band: da “Contro” a “Noi non ci saremo”, da “Il paese delle favole” fino al gran finale che, come ben sanno i fan, inanella “Canzone per un’amica”, “Dio è morto”, “Io vagabondo” e l’immancabile “Te Deum”.

“Un tour pensando al domani – spiega Beppe Carletti – grazie alla musica che è vita, grazie alle emozioni, a tutte le emozioni che ci dà, lontano da quella volontà solo terrena di credere che il tutto sia spazio, tempo, materia”.

Inizio concerto ore 21. I biglietti (da 25 a 44 euro, compresi diritti di prevendita) sono disponibili sul sito www.bitconcerti.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804).