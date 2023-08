FIRENZE – I sindaci del Senese scenderanno il 4 agosto in strada per protestare contro i tagli del Pnrr.

“Il definanziamento dei fondi Pnrr annunciato dal governo rischia di penalizzare ulteriormente i territori e gli enti locali. Interventi già progettati e cantierabili con gare e affidamenti già fatti rischiano di saltare”, ha sottolineato David Bussagli, presidente della Provincia.

“Dall’Anci, che rappresenta i Comuni di ogni schieramento, si è levato un grido di allarme serio e una richiesta di chiarezza e di certezze – ha proseguito il sindaco di Poggibonsi -. I tagli effettuati sembrano aver come unico obiettivo quello di penalizzare gli enti locali che invece sono i primi ad aver mostrato capacità di pianificazione e di concretizzazione. C’è ancora tempo per rimediare. Vengano coinvolti i comuni, si apra il confronto restituendo ai sindaci certezze e indicazioni su come agire”