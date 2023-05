FIRENZE – Lavori in vista in casa Pd. Emiliano Fossi ha annunciato l’intenzione di costituire un cantiere per tutto il centrosinistra dopo i ballottaggi.

“Definiremo anche le regole per la scelta delle candidature: su questo, lo dico in maniera chiara, il partito regionale avrà una forte voce in capitolo”, ha detto i segretario regionale. “Avremo un cantiere aperto – ha spiegato l’esponente Dem – dove insieme definiremo le regole di ingaggio, dove discuteremo del merito più che di alchimie o di architetture definite a priori, tra tutte le forze che si riconoscono in un’idea di centrosinistra, compreso il civismo”. Per Fossi, questa area di centrosinistra “sarà declinata contesto locale per contesto locale a seconda delle caratteristiche”.

Per la selezione delle candidature, ha precisato il segretario regionale del Pd, “se ci sarà da cambiare” le regole “le cambieremo attraverso una discussione fra di noi, nella comunità del Pd”. La tornata elettorale del 2024, ha ricordato Fossi, “riguarda città importantissime”, per cui bisogna lavorare con “pochi personalismi, molto spirito di squadra, e regole condivise per scegliere i candidati”.