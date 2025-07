Tempo lettura: 2 minuti

SIENA – Chigiana International Festival Derive accende ancora il ‘Concerto per l’Italia’, venerdì 18 luglio, nella Piazza del Campo.

«Quinta edizione consecutiva è uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale internazionale. – dice Nicola Sani, direttore artistico Accademia Musicale Chigiana -. Vedrà per la prima volta a Siena la prestigiosa Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e il celebre direttore d’orchestra americano James Conlon».

Evento di grande richiamo e forte impatto mediatico, continua Sani, «regalerà l’esecuzione del sublime concerto per pianoforte n. 2 in do minore op.18 di Sergej Rachmaninov, affidato all’interpretazione, solista d’eccezione, della pianista Lilya Zilberstein, fuoriclasse del pianoforte e storica docente dell’Accademia Chigiana. Dopo i coinvolgenti ritmi caraibici della Cuban Overture di George Gershwin e la celebre storia d’amore dell’Upper West Side di New York, ​con Symphonic Dances from West Side Story, di Leonard Bernstein, capolavori tra i più amati dal pubblico internazionale: un viaggio musicale affascinante e coinvolgente. Il concerto, produzione televisiva RAI Cultura, sarà trasmesso in diretta RAI Radio3, in prima TV RAI 3, dopo Rai5, sulla piattaforma digitale RAIPlay, sulla rete delle emittenti internazionali collegate. L’eccezionale evento valorizza Siena nel mondo e diffonde l’immagine della sua affascinante bellezza con la grande tradizione musicale di cui, grazie all’Accademia Chigiana, è testimone riconosciuta nel mondo. Realizzato in collaborazione con il Comune di Siena e la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, di cui celebra 30 anni dalla sua istituzione, l’evento unisce musica, arte e paesaggio, confermando la città come palcoscenico d’eccellenza della scena musicale mondiale. L’edizione 2025 si annuncia memorabile, grazie alla visione culturale e alla capacità di rinnovarsi della Chigiana».

Il ‘Secondo Concerto per pianoforte e orchestra in do minore, op. 18’ di Rachmaninoff è un capolavoro romantico. Eseguito a Mosca il 14 ottobre 1901, coincise con la migliore risoluzione artistica di una crisi del compositore. L’inizio sorprende: 8 accordi drammatici introducono l’ingresso dell’orchestra marziale e cadenzato, per continuare con l’adagio romantico, i violini che sussurrano la cadenza iniziale portandolo all’apice di una malinconia coinvolgente. Il terzo movimento è un crescendo sinfonico con il cambio di tonalità che termina in un tripudio virtuosistico del pianoforte.

Concerto per l’Italia si apre a Cuban Overture, per orchestra, composta da Gershwin nel 1932. Dominato da ritmi caraibici e cubani, con un ampio spettro di colore strumentale, Cuban Overture è un lavoro emozionante influenzato dalla musica e danza cubane.

Upper West Side di New York, ​con Symphonic Dances from West Side Story di Bernstein, regala un finale esaltante. Dopo debutto il 19 agosto 1957, Bernstein rivisitò la partitura, estrasse nove sezioni da assemblare nelle Danze Sinfoniche. Le tecniche classiche si giustappongono a ritmi di danza e sincopi jazz.