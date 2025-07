Tempo lettura: 2 minuti

MONTAIONE – Castelfalfi, nel comune di Montaione (Firenze), è stato incoronato miglior resort d’Italia per il 2025, piazzandosi anche al secondo posto in Europa e al 17° nel mondo nella classifica mondiale dei Top 100 Hotels.

Il premio, frutto delle votazioni degli appassionati viaggiatori di Travel + Leisure, riconosce l’eccezionale qualità e unicità dell’esperienza offerta da questo resort a cinque stelle immerso in una tenuta di oltre 1.100 ettari. Con colline, vigneti e oliveti, Castelfalfi coniuga ospitalità di lusso, eleganti alloggi, una forte vocazione agricola e una ricca proposta di esperienze legate al benessere, alla gastronomia e alle attività all’aria aperta, offrendo una vera immersione nella cultura e nella natura toscana.

Già insignito delle Cinque Stelle da Forbes Travel Guide e delle Due Chiavi Michelin, Castelfalfi conferma il suo ruolo di simbolo dell’eccellenza italiana che unisce autenticità e raffinatezza. Roberto Protezione, General Manager del resort, ha commentato con orgoglio: «Essere nominati No.1 Resort in Italia e No.2 Resort in Europa, nonché classificati No.17 nella classifica mondiale dei Top 100 Hotels è un onore straordinario. Questo riconoscimento riflette la dedizione, la passione e l’autenticità del nostro team e celebra la magia di una destinazione dove natura, cultura e ospitalità convivono in perfetta armonia. Essere scelti dai lettori di Travel + Leisure, tra i viaggiatori più appassionati e esigenti, rappresenta una conferma significativa del valore che ogni giorno ci impegniamo a garantire».

La cerimonia di premiazione ufficiale dei Travel + Leisure World’s Best Awards si svolgerà a New York il 16 luglio 2025. Intanto, Castelfalfi continua a rappresentare una destinazione di lusso senza pari nel cuore della Toscana, con una visione di sviluppo che valorizza il territorio, la sostenibilità e la qualità della vita, offrendo esperienze esclusive in un contesto di rara bellezza e tradizione.

