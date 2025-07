Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Due cambi nelle prefetture toscane. A Siena arriva da Imperia Valerio Massimo Romeo, mentre Matilde Pirrera è destinata alla prefettura del Verbano-Cusio-Ossola.

A Pistoia invece entrerà Angelo Gallo Carabba, alla prima esperienza da prefetto. In uscita Licia Donatella Messina, che andrà a Caltanissetta.

Entrambi dovrebbe prendere servizio nell’arco di due settimane.

Nuovo incarico anche per l’ex prefetto di Siena Maria Forte: da vicecapo dipartimento, direttore Centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, è destinata a svolgere le funzioni di vicecapo dipartimento per l’espletamento delle funzioni vicarie.

