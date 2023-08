FIRENZE – Maurizio Sguanci, consigliere regionale, si sposta a destra, passando da Italia Viva a Forza Italia.

“Siamo felici che abbia scelto di aderire al nostro modello di Buongoverno”, è stato scritto nell’account twitter del partito berlusconiano.

“Sono rimasto molto sorpreso perché proprio in occasione del piano regionale di sviluppo, quindi la scorsa settimana, avevo avuto con lui una lunga chiacchierata e non solo mi confermava la fiducia, ma mi esprimeva forte apprezzamento per il lavoro della giunta”, ha detto il presidente Eugenio Giani.

“Avrò modo di chiarirmi nuovamente, di parlarci una cosa sono le idealità nazionali, e un’altra cosa il piano regionale – ha aggiunto il governatore toscano -, dove mi aspetto da Sguanci quella correttezza con la lista che lo ha eletto, e che è una lista che mi sosteneva, per l’appunto con uno Sguanci che nei miei confronti si è sempre espresso positivamente”.