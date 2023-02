SIENA – L’Università Popolare Senese accoglie l’Accademia Musicale Chigiana mercoledì 15 febbraio, ore 17,30, nell’Aula Magna Storica del Rettorato, Università degli Studi di Siena. Un’occasione, nel calendario degli eventi del centenario dell’importante stagione invernale dei concerti Micat in Vertice, per ricordare ‘Il Conte Guido e la Chigiana.

Un genio della musica, con Siena nel cuore. Micat in Vertice, 100 anni di successi: vita, passioni, opere, l’eredità di un grande mecenate’. Un confronto fra Mauro Civai presidente Università Popolare Senese, i vertici e gli esperti dell’Accademia Musicale Chigiana: Nicola Sani direttore artistico, Angelo Armiento direttore amministrativo, Stefano Jacoviello responsabile progetti culturali e media. «Un incontro sollecitato dall’Università Popolare Senese – dice il presidente Mauro Civai – per condividere con l’Accademia Musicale Chigiana il grande evento dell’anniversario dei 100 anni della Micat in Vertice: occasione di prestigio per la città e il territorio, coinvolge il vasto panorama culturale e non solo. Il Conte Guido Chigi Saracini, padre dell’Accademia Musicale Chigiana, è stato un protagonista e mecenate di Siena, a cui la comunità deve essere riconoscente. L’evento nell’Aula Magna Storica del Rettorato dell’Università sarà l’occasione per consolidare il legame che da sempre ci avvicina, mettendo a fattore comune le reciproche competenze, sviluppando nuovi accordi e reciproci canali preferenziali».

«L’Accademia Musicale Chigiana è un bene culturale materiale e immateriale di una comunità che si estende da Siena alla Toscana, dall’Italia al mondo – dice Stefano Jacoviello, docente Università di Siena, responsabile progetti culturali e media per l’Accademia Chigiana -. Consideriamo preziosa ogni occasione che permetta di rinsaldare i vivi legami fra l’Accademia e coloro che intorno ad essa possono raccogliersi, raccontandone la storia e illustrando il senso della grande iniziativa culturale ideata dal Conte. Un progetto innovativo che perseguiamo con tenacia, proiettando sempre più la visione verso il futuro».

«L’incontro con l’Università Popolare in un luogo che ricorda le radici storiche dell’Università degli Studi di Siena – osserva Il direttore amministrativo della Chigiana Angelo Armiento – dimostra il desiderio comune di tenere costantemente accesi i rapporti fra le più importanti istituzioni culturali cittadine, aprendo le iniziative ad un pubblico estremamente variegato. Si attivano, così, le dinamiche di sostenibilità e innovazione sociale irrinunciabili per una città d’arte come Siena».

«La Stagione di concerti dell’Accademia Chigiana, ‘Micat in Vertice’, è una delle più antiche d’Italia – spiega il direttore artistico Nicola Sani -. Nella sua storia, si sono avvicendati i nomi dei più importanti esponenti della musica del XX e del XXI secolo. La celebrazione del centenario di questa gloriosa istituzione, sancito anche dall’Istituzione del Comitato Nazionale da parte del Ministero della Cultura, rappresenta una straordinaria occasione per condividere il senso della ‘Micat in Vertice’, come grande opportunità culturale per Siena e per il territorio, elevata dalla partecipazione a questa Stagione n. 100 di artisti dal più alto profilo internazionale. Cento anni di musica da ricordare insieme e celebrare: invitano a considerare il ruolo, la peculiarità dell’Accademia Chigiana e del suo progetto di formazione e produzione musicale unico al mondo, proiettandolo verso i prossimi cento anni».

L’incontro sarà moderato dalla giornalista Antonella Leoncini. Aula Magna Storica del Rettorato dell’Università di Siena, via Banchi di Sotto 55. Ingresso libero.