FIRENZE – Un capitolo, travagliato, che si chiude. Il Forteto andrà in liquidazione e per i dipendenti, quasi una sessantina, sarà richiesta la cassa integrazione. L’annuncio è stato dato dal presidente del Cda della cooperativa agricola, Maurizio Izzo.

Adesso l’obiettivo è trovare un acquirente, che impedisca il fallimento del bene. Arrivato a questo punto dopo una storia segnata dall’indagine sugli abusi su minori compiuti da Roberto Fiesoli, poi condannato a quasi 15 anni di carcere, e da persone a lui vicine.

La cooperativa aveva cercato di scrollarsi di dosso questo marchio, ma nonostante il percorso nuovo facesse ben sperare, con l’incorporazione di Appt, l’associazione della pastorizia che in Toscana raggruppa oltre 30 allevatori, nuovi prodotti sul mercato e la ristrutturazione del debito per la composizione negoziata della crisi già in atto, il progetto non è riuscito a decollare.

