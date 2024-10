RIO MARINA – Una bombola del gas è esplosa nel comprensorio di Rio Marina, all’isola dell’Elba. A farne le spese un uomo di 82 anni, che ha riportato gravi ustioni.

L’uomo – che all’arrivo dei soccorsi era cosciente e si trovava in piedi fuori dalla casa in fiamme, in compagnia di due amici – è stato immediatamente trasportato in località Vigneria dai volontari della Misericordia di Rio e dall’auto medica di Portoferraio, per consentire il suo rapido trasferimento con l’elicottero. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e Carabinieri di Portoferraio.

È stato il Pegaso 3 a trasportare l’uomo nel reparto dei grandi ustionati dell’ospedale di Cisanello a Pisa. Illesi i due amici di 68 e 73 anni, anche loro di Pratomagno, che sono stati tenuti sotto osservazione per l’ intossicazione da fumo. Un esteso incendio ha invece interessato il casolare a due piani.

