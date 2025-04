Tempo lettura: < 1 minuto

SIENA – Il futuro dello stabilimento di Siena resta incerto, ma i segnali che potrebbero emergere dall’incontro odierno al ministero lasciano intravedere uno spiraglio di speranza.

Dopo il sopralluogo degli emissari di Invitalia, accompagnati da rappresentanti di Duccio Immobiliare e Sansedoni, è stata ribadita l’urgenza di garantire un’acquisizione concreta dell’immobile, primo passo fondamentale per avviare il processo di reindustrializzazione.

Durante l’incontro, i sindacati hanno mantenuto una posizione ferma. Daniela Miniero della Fiom Cgil ha sottolineato che l’acquisizione non può essere una semplice possibilità, ma deve rappresentare una certezza: “Non si tratta della soluzione definitiva per i livelli occupazionali, ma è lo strumento indispensabile per facilitare il rilancio produttivo”. Una linea condivisa anche da Massimo Martini della Uilm e Giuseppe Cesarano della Fim Cisl, che hanno chiesto garanzie a 360 gradi per un futuro industriale solido e senza ostacoli.

Il sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, intervenuta in precedenza, ha incoraggiato i lavoratori a mantenere forza e lucidità: “Siena ha dimostrato di saper ritagliarsi il proprio spazio. All’inizio sembrava fossimo marginali nella vertenza nazionale, ma oggi il nostro diritto a chiedere e pretendere è riconosciuto. Andiamo avanti”.

L’obiettivo condiviso è chiaro: ottenere un’acquisizione certa dello stabilimento per creare le condizioni necessarie a un nuovo progetto industriale. Come ha dichiarato Cesarano, “se riusciremo a portare a casa l’acquisto certo dello stabilimento, potremo costruire con serenità un percorso con un nuovo soggetto industriale”.

Il cammino è ancora lungo, ma i piccoli passi avanti compiuti oggi lasciano intravedere la possibilità di un domani più stabile per i lavoratori e per l’intero territorio senese.

