Tempo lettura: < 1 minuto

PISA – Da oggi all’Aoup c’è un luogo in più dove trovare forza, conforto e speranza nel difficile percorso contro il tumore al seno.

È il “Giardino dei Nespoli”, il nuovo spazio terapeutico del Santa Chiara di Pisa, realizzato nella chiostra dell’Edificio 6 grazie alla donazione di Ikea Pisa e al contributo di tante realtà del territorio nell’ambito del progetto “Io sto con Chiara”. Uno spazio pensato non solo per la cura, ma per restituire serenità, bellezza e respiro alle pazienti e alle loro famiglie.

Il progetto è il frutto di una grande alleanza: aziende, associazioni e volontari hanno lavorato fianco a fianco per trasformare uno spazio abbandonato in un luogo accogliente e rigenerante. Tra sentieri di legno, ghiaia e pietra, il profumo di lavanda, gelsomino e rosmarino accompagna chi vi entra, invitando al rilassamento e alla meditazione. Sedute, tavolini e zone d’ombra diventano spazi di socialità e intimità, dove ritrovare energia e condivisione. Concepito come parte integrante della visione di cura globale della ‘Breast Unit’, il giardino non si limita ad affiancare i protocolli clinici: offre un sostegno profondo alla dimensione psicologica e sociale, così cruciale per donne che affrontano un percorso che segna corpo e identità.

“Questa inaugurazione – ha detto la direttrice generale dell’Azienda ospedaliero universitaria pisana – ci dimostra come dobbiamo continuare a investire nel benessere bio-psico-sociale dei pazienti, che spesso i sistemi sanitari hanno dimenticato, nella consapevolezza che una parte fondamentale della cura dipende dal benessere a tutto tondo. Il Giardino dei Nespoli spero sia il primo di molti progetti simili che permetteranno di guadagnare spazio di vita per pazienti e anche professionisti”. A sottolinearne il valore, anche la mostra fotografica “Contatto” di Chiara Vitellozzi, che ne esalta il significato più intimo.