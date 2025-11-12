Tempo lettura: < 1 minuto

BIBBIENA – Una tragedia ha scosso la frazione di Soci, nel comune di Bibbiena (Arezzo). Un bambino di soli due anni è morto mentre giocava nel giardino dell’asilo, in circostanze che restano ancora da chiarire.

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il bambino si sarebbe impigliato con il giubbetto a un albero o a una pianta durante il gioco all’aperto. Un movimento improvviso che potrebbe aver causato un soffocamento fatale, ipotesi al centro delle indagini dei carabinieri impegnati a ricostruire ogni dettaglio dell’accaduto.

Il personale scolastico ha subito dato l’allarme, attivando l’intervento urgente del 118 e dell’elisoccorso Pegaso. Nonostante i tentativi disperati di rianimazione, il piccolo non ce l’ha fatta. L’area è stata transennata per permettere i rilievi e raccogliere testimonianze sul posto.

Gli inquirenti stanno ascoltando insegnanti, operatori e testimoni presenti nel cortile per capire se il giubbotto impigliato sia stato la causa diretta della tragedia o se possano emergere altri elementi. Ogni particolare è fondamentale per fornire risposte a una comunità profondamente scossa.

