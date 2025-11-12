Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – Il ministero dell’Ambiente ha emesso il decreto di Via (Valutazione di impatto ambientale) relativo al progetto di nuova pista dell’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze.

Toscana Aeroporti, società che gestisce lo scalo fiorentino, «accoglie con soddisfazione la pubblicazione del decreto Via-Vas, atto propedeutico all’avvio della Conferenza dei Servizi per l’autorizzazione alla realizzazione della nuova pista e del nuovo terminal dell’aeroporto di Firenze».

Secondo quanto riporta in una nota Toscana Aeroporti, il parere della Commissione Via «le misure preventive, mitigative e compensative descritte dal Proponente sono complessivamente efficaci ed efficienti per adeguati contenimenti e riduzioni degli effetti generati dal Masterplan» e il provvedimento «testimonia il significativo lavoro svolto dalla Società, insieme a Enac e con il supporto di tutte le istituzioni competenti, e rappresenta un passaggio fondamentale verso uno sviluppo armonico dello scalo e rispettoso dell’ambiente. Confidiamo ora nel celere completamento dei successivi passaggi autorizzativi».

Immediata la reazione dell’amministrazione comunale di Sesto Fiorentino (Firenze) che annuncia un ricorso al Tar. «Abbiamo appreso in queste ore della pubblicazione del decreto di Via del nuovo aeroporto di Firenze – spiega Lorenzo Falchi, sindaco di Sesto Fiorentino – Abbiamo acquisito la documentazione e i nostri uffici la stanno approfondendo, anche se già da una prima ricognizione il decreto e i suoi allegati confermano nel merito tutte le criticità emerse nelle fasi precedenti e non superate poiché insuperabili.

Come preannunciato, impugneremo il decreto di fronte alla giustizia amministrativa, chiamata ancora una volta a impedire la realizzazione di un’opera sbagliata e impattante sostituendosi alla politica, incapace di interpretare le richieste e le necessità del territorio».

“Nei prossimi giorni – conclude – daremo mandato formale agli uffici di preparare il ricorso: sarà uno dei miei ultimi atti da sindaco, ma questa battaglia andrà avanti con l’impegno e la determinazione di tutta la giunta che resterà in carica fino alle elezioni».

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!