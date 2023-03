FIRENZE – Le linee guida di Onofrio Cutaia sono tracciate. Il commissario straordinario per la Fondazione del Maggio musicale fiorentino ha delineato il programma di interventi.

“Cercherò di fare il mio lavoro su due livelli: dal punto di vista gestionale affrontando le emergenze, con la priorità che sono i lavoratori, e poi lavorare sul progetto culturale, lavorare su una nuova linea editoriale della quale credo che questo teatro abbia molto bisogno”, ha affermato il sostituto di Alexander Pereira, arrivato questa mattina a Firenze.

“Non sono spaventato da questo compito, ma naturalmente ho delle preoccupazioni. Aspetto di vedere i documenti, quello che troverò, i contratti in essere, ma non mi spavento”, ha affermato ancora Cutaia, che poi ha fatto notare: “Per me è obbligatorio mantenere un grande equilibrio soprattutto nella prima fase, ma il progetto editoriale deve essere chiaro, non dico da subito, ma quasi. E questo potrò farlo non appena capirò la situazione gestionale del teatro per capire cosa c’è a disposizione. Credo che anche con pochi mezzi si possa sognare. Un’idea ambiziosa ma sostenibile può diventare la benzina giusta per ricominciare”.