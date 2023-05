FIRENZE – Operatori di Protezione e Genio Civile in azione nell’Alto Mugello. Gli interventi riguardano Marradi, Palazzuolo e Firenzuola.

“Alcune frane sono ancora molto fluide”, ha detto il presidente regionale Eugenio Giani. “Per oggi non sono attese precipitazioni sull’Alto Mugello, da domani previste nuove precipitazioni non intense con cumulati intorno ai 20 mm – ha quindi aggiunto -. La strada Sp477 verso Palazzuolo sul Senio è interdetta ma transitabile per i mezzi di soccorso, in corso le verifiche per liberarla”.

Nel frattempo, due persone, che erano rimaste isolate a Lutirano, frazione di Marradi (Firenze), sono state recuperate questa mattina dopo che è stata aperta la strada ai mezzi leggeri. L’apertura grazie al lavoro del gruppo operativo speciale. Altre tre persone sono rimaste, invece, in una struttura ricettiva a Badia della Valle. Durante la giornata, fanno sapere i vigili del fuoco, verranno effettuate ulteriori verifiche alla viabilità e agli edifici.