PISA – Il nuovo questore di Pisa, Sebastiano Salvo, ha preso servizio. Genovese, in polizia dal 1989, Salvo ha 57 anni e dopo il corso di formazione è stato assegnato alla questura di Genova dove ha svolto tutta la sua carriera sino alla nomina a dirigente superiore, nel 2019. “Lavorerò affinché quella di Pisa sia una questura aperta – ha detto – , in costante connessione con la cittadinanza per cercare di dare risposte sempre tempestive sia in termini di prevenzione che di repressione dei reati”.

Nel tempo, spiega la questura di Pisa in una nota, Salvo ha svolto diversi incarichi come funzionario addetto presso uffici sezionali, all’ufficio di gabinetto e alla Digos. Dal 2003 assume stabilmente l’incarico di capo di gabinetto della questura fino al 2016 quando è poi diventato vicario. Promosso dirigente superiore, nel marzo del 2019 assume l’incarico di direttore della Zona polizia di frontiera aerea, marittima e terrestre del Nord ovest (Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta) occupandosi tra l’altro di cooperazione transfrontaliera con la controparte francese e svizzera “per la soluzione delle criticità legate al fenomeno dei cosiddetti flussi secondari soprattutto nell’area confinaria di Bardonecchia e Claviere e presso i valichi di Ventimiglia”. Dal primo agosto 2020 è stato nominato questore di Asti dove è rimasto in servizio negli ultimi tre anni.