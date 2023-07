LUCCA – Mancavano dall’Italia da dieci anni, ma il loro ‘passaggio’ non è certamente di quelli che lascia indifferenti. L’altra sera, infatti, i Blur sono tornati a suonare in Italia e lo hanno fatto al Lucca Summer Festival, sul palco allestito nei prati degli spalti sotto le Mura, dove si sono dati appuntamento 35mila appassionati della band inglese.

Damon Albarn – frontman dei Blur – è stato già altre volte a Lucca: c’è stato con i suoi side-project Gorillaz e The Good, The Bad & The Queen e, adesso, ha portato sul palco del Summer la band che è a buon diritto considerata ‘porta bandiera’ del brit-pop anni ’90.

Il concerto è iniziato puntuale alle 21:30, come da programma, con un Damon Albarn che, salito sul palco, ha salutato i 35mila che aveva di fronte con un ‘Ciao Lucca’. Da lì è iniziata una cavalcata lunga circa due ore, che ha riportato alla ribalta alcuni dei più grandi successi di questa band, ma che ha guardato anche all’oggi. Proprio il giorno prima del concerto, infatti, è uscito ‘The Ballad of Darren’, il nuovo album dei Blur che, rispetto a quelli del passato è più intimo e, se vogliamo, maturo anche musicalmente. E, infatti, partono subito con il nuovo album e con il brano ‘St. Charles Square’ che viene accolto da un’ovazione.

Grandi professionisti e ‘vecchi’ animali da palcoscenico, non si sono fatti spaventare da alcuni guai tecnici che, via via, si sono presentati, approfittandone per regalare alla platea dei fuori programma che, alla fine, hanno impreziosito il concerto lucchese.

Damon Albarn non si è certamente risparmiato, nonostante il caldo soffocante della serata, cantando in più di un’occasione letteralmente in braccio al pubblico (con buona pace della security che letteralmente impazziva dietro alle acrobazie dell’artista). E il live scivola via tra canzoni nuove e vecchi successi, come ‘Song 2’, ‘Country House’, ‘Parklife’, ‘End of a Century’ e ‘Coffee & Tv’, per la quale fa la sua comparsa, adagiato sul pianoforte, l’oramai leggendario cartone di latte, protagonista di un video entrato nella storia.

E, per il finale del concerto, ancora grandi classici e dei brani che sembrano decisamente destinati a entrare nella lista di questi ultimi: sono, infatti, stati cinque gli encore: la stupenda ‘Barbaric’, la classicissima ‘Girl & Boys’ che ha fatto ballare i 35mila di Lucca, da ‘Life is Rubbish’ del 1993, ‘For Tomorrow’ e poi ‘Tender’ che ha avuto una lunga coda affidata al piano e al pubblico che ha continuato a cantare il brano con un Damon Albarn che ha assecondato la platea e cantato di nuovo anche lui la canzone e, infine, la suggestiva e poetica ‘The Universal’, per chiudere un concerto davvero speciale.

Non ci sono state ombre? Sì, ovviamente che ci sono state. Ogni grande evento porta con sé una coda di polemiche e di difetti: in primis quei token che restano una delle cose più assurde dei grandi eventi, poi, anche facendo uno sforzo e accettando la logica dei token, un comparto ‘food’ troppo esiguo rispetto al pubblico, ma, soprattutto, il settore ‘in piedi’, cioè dietro la pit area, ha lamentato la mancanza di maxischermi messi strategicamente per far vedere anche a chi era più lontano il palco e un audio fortemente penalizzato rispetto a chi era avanti. Tutte ‘magagne’ piccole o grandi, che la D’Alessandro e Galli dovrà affrontare e risolvere in vista dei prossimi grandi eventi sotto le Mura, che restano un palcoscenico naturale veramente speciale per non valere la pena dello sforzo di risolvere quanto, di volta in volta, si evidenzia come ‘difetto’.

Intanto ci si avvia verso la fine della manifestazione con gli ultimi due appuntamenti. Dopo che i Chemical Brothers, per motivi di salute, hanno dovuto annullare il concerto del 23, che sarà ripreso il 2 settembre a Lido di Camaiore, nell’area de ‘La Prima Estate’ (ex Bussola Domani), il prossimo appuntamento è con Jacob Collier e Snarky Puppy che si esibiranno in piazza Napoleone il 25 luglio, mentre l’edizione numero 25 del Summer Festival chiuderà il 28 luglio con un altro grande evento sotto le Mura, quando il palco sugli spalti ospiterà Robbie Williams.