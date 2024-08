PISA – C’è anche un ragazzo della provincia di Pisa tra i pretendenti al titolo di “Mister Italia 2024”.

Matteo Palassini, 18 anni, di San Romano (PI), studente e modello appassionato di

informatica e palestra, è infatti tra i 90 prefinalisti nazionali del concorso considerato la

vera e propria versione maschile di “Miss Italia”.

Il ragazzo pisano sarà impegnato mercoledì 28 agosto a Giulianova (TE) dove, in piazza

del Mare alle ore 21.30, è in programma la prefinale nazionale cui partecipano una

novantina di ragazzi selezionati in tutta la Penisola dai responsabili casting Simona

Barchetti e Antonio Lambiase.

Soltanto quaranta di questi accederanno poi alla finalissima di Pescara, dove sarà eletto il

successore del milanese Pierluigi Mastropasqua, vincitore dell’edizione 2023. Organizzato da patron Claudio Marastoni, nel corso degli anni il concorso di Mister Italia è stato trampolino di lancio per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo, Luca Vetrone, Luca Onestini e tanti altri.