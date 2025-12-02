ASCIANO – Ad Asciano (Siena) il progetto TWIST segna una svolta per la rete gas nazionale: per la prima volta il biometano fluisce dalla rete di distribuzione a quella di trasporto.
Il Gruppo Estra – attraverso la propria principale società di distribuzione gas Centria – annuncia l’entrata in esercizio regolare del primo impianto di grid reverse flow per biometano in Italia. Con l’attivazione dell’impianto, avvenuta a seguito della conclusione della fase di collaudo, Estra è la prima multiutility italiana ad aver attivato una rete di distribuzione bidirezionale, permettendo così l’immissione di biometano dalla rete di distribuzione locale alla rete di trasporto nazionale.