SAN GIULIANO TERME – Ingiurie, minacce di morte, schiaffi, pugni e spinte contro la propria madre anziana. Per questi episodi una donna di 54 anni, residente a San Giuliano Terme (Pisa), è stata indagata dalla polizia di Pisa con l’accusa di maltrattamenti familiari nei confronti della madre settantacinquenne.

Le violenze, secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile dopo alcune settimane di verifiche, sarebbero state ripetute nel tempo e avrebbero trasformato la convivenza in una sequenza di intimidazioni e aggressioni.

Su richiesta della Procura, alla donna era stata applicata la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla vittima. La mattina dell’esecuzione del provvedimento era stata accompagnata in un istituto religioso di Pisa, individuato dagli investigatori per garantirle una sistemazione temporanea nel pieno rispetto dei diritti dell’indagata.

Ma già in serata la situazione è cambiata. Ignorando completamente l’ordine ricevuto poche ore prima, la 54enne è rientrata nell’abitazione della madre. Sono stati alcuni familiari ad avvisare la polizia. Quando gli agenti sono arrivati hanno trovato la donna di nuovo in casa, stabilita come se nulla fosse.

A quel punto è stato informato il magistrato di turno della Procura. Di fronte alla violazione palese della misura cautelare, è scattato l’arresto in flagranza per inosservanza dell’allontanamento dalla casa familiare.