SIENA – Uno studio che, per la prima volta, racconta in maniera esaustiva il Partito Socialista Italiano di Siena che, dal 1944 al 1994, ha determinato le alleanze politiche per il governo della città esprimendo quattro sindaci: Ugo Bartalini, Canzio Vannini, Mauro Barni e Vittorio Mazzoni della Stella.

Si tratta de “Il Psi negli anni della Repubblica. Il caso di Siena” (primamedia editore) di Bernardo Meoni, saggio che verrà presentato martedì 11 novembre alle 17.30 a Siena (Stanze della Memoria, via Malavolti 9). Oltre all’autore interverranno Gisberto Del Dottore, Giorgio Giorgi, Vittorio Mazzoni della Stella, Pierluigi Piccini; introduce Alessandro Orlandini, direttore ISRSEC; modera Orlando Pacchiani, giornalista de La Nazione.

Il libro

Ad essere ricostruita nel libro la storia del Partito Socialista Italiano attraverso le vicende nazionali e locali, con particolare attenzione alla città di Siena. Il ruolo dei socialisti per la nascita della Repubblica, i primi governi di centro sinistra negli anni Sessanta, i due governi Craxi negli anni Ottanta e, in parallelo, le alleanze politiche con il Pci per il Comune di Siena, gli scontri, i congressi, le principali figure.

Ne emerge il ritratto di un partito con saldi principi ideologici ma aperto all’innovazione, capace di adattarsi e stare al passo con i cambiamenti, di rinnovarsi, a volte reinventarsi, sempre con il fine di rispondere ai bisogni della società, dai grandi temi nazionali (le prime nazionalizzazioni, la legislazione per il lavoro, le battaglie per l’aborto) alle scelte fondamentali per una città di dimensioni medio-piccole come Siena, segnata dalla presenza di banca Monte dei Paschi, vero perno economico e politico del territorio e non solo. Ma anche un partito in grado di selezionare la propria classe dirigente e far emergere esponenti in grado di scrivere numerose pagine di storia della città. Basato su materiale di archivio, il libro contiene interviste inedite ad alcuni protagonisti e un’interessante ed inedita appendice fotografica.

L’autore

Bernardo Meoni (Siena, 2002), laureato in scienze politiche a Siena con una tesi storica sul Partito Socialista Italiano. Frequenta il corso di laurea magistrale in scienze internazionali e diplomatiche presso l’Università degli Studi di Siena. Oltre alla storia dei partiti si è occupato anche di demografia e turismo nella sua città, pubblicando un articolo nel libro “Dalla demografia storica all’intelligenza artificiale” (Lucca, 2024).