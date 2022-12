TORINO – Il Tc Sinalunga si è laureato campione d’Italia di serie A1 maschile. La vittoria per 4 a 1 è arrivata questo pomeriggio sul Ct Palermo al circolo delle stampa di Torino.

Un traguardo e una vittoria storica per i ragazzi del presidente Marzio Bernardini neo promossa in serie A1 proprio quest’anno. È la prima volta in assoluto per un circolo della provincia di Siena.