FIRENZE – Un estate da record per presente in campeggi e villaggi turistici. Oltre 11 milioni secondo la previsione di Faita FederCamping Toscana. Regione che conta più 200 strutture ricettive open air.

“Quello del 2024 è un dato molto significativo, in linea con la crescita registrata negli ultimi due anni a seguito della crisi avuta nelle due stagioni mai decollate a causa del Covid-19 e del lockdown”, ha dichiarato Fedi. “Quelli presentati oggi sono dati incoraggianti – ha affermato l’assessore Leonardo Marras – e in linea con le previsioni per la stagione 2024. La Toscana è tra le destinazioni che sono cresciute maggiormente e che continuano ed essere ricercate e richieste: questo dev’essere per noi, e per l’intero comparto turistico, allo stesso tempo stimolo e sfida per mantenere alti i livelli di qualità dell’accoglienza e migliorare sempre di più l’offerta arricchendola con proposte originali e rispondenti alle esigenze dei visitatori”.

