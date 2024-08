MONTEPULCIANO – La rinnovata Assemblea dei Soci della Società della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia, Valdichiana Senese, ha eletto il sindaco di Montepulciano Michele Angiolini come Presidente, in continuità col mandato precedente. L’elezione è avvenuta all’unanimità dei Sindaci presenti. Il sindaco di Abbadia San Salvatore Niccolò Volpini è stato eletto come Vice Presidente.

La nuova Giunta Esecutiva, oltreché dai componenti di diritto, Presidente, Vice Presidente e dal direttore generale Asl Tse Antonio D’Urso, è composta dal sindaco di Castiglion d’Orcia Luca Rossi e dal sindaco di Cetona Roberto Cottini, come espressione di continuità, compattezza e maggior rappresentanza delle due Articolazioni Territoriali.

“Ringrazio tutta l’Assemblea per la rinnovata fiducia per questo importante incarico, – le prime parole del presidente Angiolini. – All’unanimità abbiamo dato mandato alla struttura per una modifica dello Statuto, l’obiettivo è quello di garantire una maggiore rappresentanza dei territori all’interno della Giunta. Siamo tutti uniti e compatti per poter offrire alla cittadinanza servizi di alta qualità. Quelli del mio primo mandato, sono stati 5 anni difficili, colpiti dalla pandemia Covid. Tutti assieme, abbiamo tenuto unito il territorio”.

“Saluto la nuova Assemblea e la riconferma del presidente Angiolini fiducioso, perché in passato la collaborazione è stata produttiva, – dichiara il direttore generale dell’Asl Toscana Sud Est Antonio D’Urso. – Come Asl Tse e SdS Amiata Senese e Val d’Orcia, Valdichiana Senese siamo impegnati nel garantire a questo territorio standard sempre più elevati di servizi sociosanitari”.